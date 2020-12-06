"الجويعي" تنال الدكتوراه في تخصص "علم النفس الإرشادي"

حصلت منيرة صالح عبدالعزيز الجويعي، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود في علم النفس تخصص "علم النفس الإرشادي".



وحملت أطروحة "الجويعي" عنوان "مرونة الأنا وعلاقتها بكلٍّ من الأعراض الاكتئابية والميول الانتحارية والمعنى الوجودي للحياة لدى طلبة جامعة الملك سعود".



وتعمل الدكتورة "منيرة الجويعي" محاضِرًا متعاونًا بجامعة الأميرة نورة، وأخصائية نفسية في منصة فامكير.