الأحد القادم .. انطلاق الفعاليات المصاحبة لمهرجان "صفري بيشة"

"ابن سبرة" : هدفنا وضعه على خريطة التمور وزيادة زراعة النخيل

أعلن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة المشرف العام على مهرجان صفري بيشة انطلاق الفعاليات المصاحبة للمهرجان ابتداءً من الأحد القادم الموافق ٢٩ / ١٢/ ١٤٣٩هـ ولمدة ١٠ أيام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمبنى محافظة بيشة، حيث حضره مديرو الدوائر الحكومية وعددٌ من إعلاميي المحافظة.

وأكد "ابن سبرة" ما تشتهر به محافظة بيشة بمنتج التمور وأشهرها الصفري المعروف على المستويين المحلي والإقليمي وفيه مميزات غذائية على مستوى المملكة وهو من الأنواع النادرة والمميزة والمطلوبة في سوق التمور.

وبيّن محافظ بيشة أن مهرجان صفري بيشة سيُسهم في إعادة القطاع الزراعي في المحافظة خصوصًا النخيل بالإضافة إلى التوسع فيه وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع رؤية الدولة أعزّها الله ٢٠٣٠ حيث خُصص في الرؤية ما يقارب ١٢ عنوانًا لدعم النخلة بوجه خاص والتمور بشكل عام، وتطلعات المنتجين والمتسوقين.

وأوضح "ابن سبرة" أن اللجنة المنظمة للمهرجان عملت بالشراكة مع كل الجهات الخدمية والأمنية لتهيئة سوق موسمي خاص بالمهرجان كل عام للعمل على استيعاب أكثر من ٢٠٠٠ مركبة يوميًا.

وأفاد "ابن سبرة" بأن اللجنة المنظمة تعمل على برنامج إحصائي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتمور وصندوق التنمية الزراعية والذي يشارك لأول مرة بهذا المجال، يضاف إلى ذلك البرنامج التطوعي الذي تُسهم من خلاله اللجنة لإشراك الشباب واللجان تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وبيّن محافظ بيشة أن هناك حزمة من الفعاليات والبرامج المتنوعة يتم الإعلان عنها باستمرار من قِبل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمهرجان.

وأكد محافظ بيشة المشرف العام على المهرجان محمد بن سبرة في المؤتمر أن المهرجان يسعى إلى حفظ وتطوير منتج الصفري الذي تشتهر به المحافظة، مشيرًا إلى أن المنتدى شهد تغييرًا جذريًا في منظومة العمل والآلية، مفيدًا بأن الإحصاءات والأرقام المبدئية تؤكد أن مهرجان صفري بيشة الحالي يسجل رقمًا قياسيًا مقارنة بجميع النُسخ السابقة.

وأشار إلى أن مهرجان صفري بيشة سيكون على مستوى تطلعات أمير عسير، وسمو نائبه وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبينًا أن الهدف العام للمهرجان سيتحقق من خلال تأصيل مسمى صفري بيشة على خريطة التمور، ونسب هوية الصفري إلى بيشة.

فيما أوضح مدير عام المهرجان محمد بن ناصر الشهراني أن المهرجان يشهد ولأول مرة على منطقة عسير مشاركة البريد السعودي حيث يضيف وجود البريد بالمهرجان خدمة كبرى للمتسوقين والزوار، حيث يتم شحن التمور بكل الأحجام والأوزان بأمان وسهولة وتقدم بتكلفة تعد الأقل بالمملكة وبأي مكان كما يقدم مكتب البريد بمقر المهرجان كل الخدمات الإلكترونية، حيث لقيت تلك الاتفاقية التي وقعتها اللجنة المنظمة للمهرجان صدى واسعًا لدى المتسوقين، حيث خففت عنهم صعوبة نقل المشتريات من التمور وإيصالها بكل سهولة ويسر.

وأشار "الشهراني" إلى موقع السوق الجديد والمسارات التي حددت لها والتي تتيح للمتسوقين وتجار التمور سهولة الدخول والخروج والوقوف عبر مسارات محددة والتي تستوعب ٧٠٠ سيارة في الساعة الواحدة، وأضاف يشهد مهرجان صفري بيشة هذا العام خدمات تقدم في مقر المهرجان ولعل أبرزها مشاركة العربات المتنقلة التابعة للأحوال المدنية التي تقدم خدماتها لزوار المهرجان، حيث تستمر طوال أيام المهرجان في تقديم خدماتها، للرجال والنساء.

كما تقدم العربة كل خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات البرنت.

وسلط "الشهراني" خلال المؤتمر الضوء على العبوة الجديدة للمنتج وجودتها والتي وفرتها اللجنة المنظمة، مشيرًا إلى إشادة المركز الوطني للتمور بالعبوة الجديدة كما أضاف الشهراني أن اللجنة المنظمة وفرت العبوات الخاصة لتعبئة التمور بمواصفات مطابقة للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأغذية لضمان وسلامة وصحة المنتج، مشيرًا إلى مشاركة شركة الاتصالات السعودية بالمهرجان للمرة الأولى عبر عربة خاصة لتقوية الجيل الرابع للهواتف المحمولة 4G-LTE طوال مدة المهرجان حرصًا من اللجنة المنظمة لتقديم الخدمات المميزة للزوار والمتسوقين لهذا المهرجان الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة للتمور كتأكيد لحضور شركة الاتصالات البارز والفعّال في المناسبات والفعاليات في كل المناطق، وكذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية في دعم الفعاليات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار "الشهراني" في حديثه خلال المؤتمر إلى أهمية موقع محافظة بيشة والذي يُسهم في التسويق لمنتج الصفري، مشيرًا إلى أن المهرجان سيحقق كل النتائج المثمرة قريبًا ويتم التوسع في مجال التسويق ونقاط البيع بشكل أكبر حتى يشمل مدن المملكة لحضور المنتج بالشكل الذي يليق به. يُشار إلى أن المهرجان يحظى بتغطية إعلامية واسعة عبر 45 وسيلة إعلامية تشمل الصحف والإذاعة والقنوات المتلفزة بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة والبث المباشر لفعاليات المهرجان القريبة تُسهم في التسويق لمنتج الصفري، مشيرًا إلى أن المهرجان سيحقق كل النتائج المثمرة قريبًا ويتم التوسع في مجال التسويق ونقاط البيع بشكل أكبر حتى يشمل مدن المملكة لحضور المنتج بالشكل الذي يليق به.