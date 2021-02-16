20 تحت الصفر.. شاهد السيارات تنزلق ولا حياة إلا أمام المدفأة

وفاة 4 أشخاص و5 ملايين بلا كهرباء في أسوأ عاصفة ثلجية بأمريكا

درجة الحرارة 20 تحت الصفر، الثلج يغطي جميع أنحاء ولايتي تكساس وأوكلاهوما، حتى أصبحت السيارات والحافلات تنزلق، ولم تعد هناك حياة إلا أمام المدفأة، وذلك في ظل العاصفة الجليدية "يوري"، التي تسببت بمصرع 4 أشخاص، وانقطاع الكهرباء عن 5 ملايين أمريكي.

وتقول شبكة "سي إن إن": دُفِنت المناطق الحضرية في جميع أنحاء تكساس وأوكلاهوما في بوصات من الثلج، كما تسببت الثلوج في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل السفر.

فقد غطى الجليد مدناً مثل أوستن ودالاس وأل باسو وسان أنطونيو، ووصل ارتفاع الجليد على ست بوصات (حوالي مترين)، أما هيوستن فغطاها الجليد بارتفاع متر.

وتقول "سي إن إن": إنها أكبر عاصفة ثلجية في دالاس منذ 10 سنوات، ودفنت مدينة أوكلاهوما تحت ست بوصات من الثلج (1.5 متر).

ويقول أحد سكان تكساس: إنه أمر جنوني، كنت هنا منذ حوالي 30 عاماً، ولم أرَ شيئاً مثل هذا من قبل.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي خمسة ملايين من سكان تكساس، كما تم إلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية بين مطاري دالاس وورث وهيوستن إنتركونتيننتال، يعد المطاران مركزين رئيسيين، مما تسبب في اضطرابات النقل على مستوى البلاد.