عسير.. ضبط مواطن وبحوزته 830 حزمة من نبات القات المخدر

تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية

تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من القبض على مواطن تورط في تهريب (830) حزمة من نبات القات المخدر، وضبط المركبة المستخدمة في التهريب وحمولتها.

وقد تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 06:31 PM

تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية

عسير.. ضبط مواطن وبحوزته 830 حزمة من نبات القات المخدر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من القبض على مواطن تورط في تهريب (830) حزمة من نبات القات المخدر، وضبط المركبة المستخدمة في التهريب وحمولتها.

وقد تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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