المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت كينشاسا

أكدت وقوفها مع حكومة وشعب الكونغو

أعربت المملكة العربية السعودية، عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوفَ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق في ذلك المصاب، والأمل في أن يتجاوز الأصدقاء في الكونغو هذا الموقف في أسرع وقت.

المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية فيضانات الكونغو

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01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441 08:20 AM

أكدت وقوفها مع حكومة وشعب الكونغو

المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت كينشاسا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت المملكة العربية السعودية، عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوفَ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق في ذلك المصاب، والأمل في أن يتجاوز الأصدقاء في الكونغو هذا الموقف في أسرع وقت.

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