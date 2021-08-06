مشاهد أشبه بالخيال.. وادي لجب يسحر المتنزهين "حدائق معلقة وشلالات"

إقبال كبير من الزوار والسياح الذين أخذوا يتوافدون.. و"المدني" يطلق تحذيراته

تشهد جبال محافظة الريث وأوديتها إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح الذين أخذوا يتوافدون على المواقع السياحية في المملكة التي تشهد اهتماماً؛ حيث شهد وادي لجب أمطاراً غزيرة سالت على إثرها السيول، فيما أطلقت فرق الدفاع المدني تحذيراتها للمتنزهين للخروج من الوادي، وحصلت "سبق" على صور علوية للشلالات وجريان المياه في الوادي لحظة جريانها.

ويعد وادي لجب من أهم المواقع السياحية وأبرزها، وهو مزار يؤمه الزائرون من أبناء المنطقة وغيرها من مناطق المملكة على مدار العام، ووادي "لجب" عبارة عن صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل "القهر زهوان".

ويرجع تاريخ الوادي لعصر حدوث الانكسار الإفريقي؛ حيث ظهرت جبال ناهضة ذات صخور شديدة الصلابة تختلف عما جاورها من الجبال من حيث التركيب الصخري واللون، وهو ما يلحظه الزائر للوادي، وهو ما يضفي نوعاً من التميز على الجبل وتفرداً واضحاً من حيث الشكل بين الجبال المجاورة له.

ويمتد وادي لجب على شكل أخدود أو صدع انكساري في الطرف الشرقي من جبل "القهر" بطول يصل لنحو 11 كيلومتراً تقريباً متجهاً من الشمال إلى الجنوب ليتقابل هذا الصدع بعد ثلاثة كيلومترات بصدع آخر يمتد لمسافة 2 كيلومتر، ويشهد وادي لجب بمحافظة الريث كغيره من المواقع السياحية بمنطقة جازان إقبالاً متزايداً من قوافل الزوار من داخل المنطقة وخارجها على مدار العام.

ويمكن للزائر أن يستقل سيارته داخل الوادي مسافة 2 كيلومتر تقريباً من المدخل وسط الوادي ليضيق بعدها ممر الوادي؛ لتصبح مواصلة السير على الأقدام متعة متاحة للزائرين وسط رذاذ المياه المتطاير من الشلالات والبحيرات المتناثرة بامتداد الوادي وأشعة الشمس الذهبية التي لا تزور الوادي غير سويعات قليلة عندما تصل منتصف السماء وتتعامد أشعتها على الأرض.

ويزيد المكان متعةً وجمالاً حدائق الوادي المعلقة التي انتصبت على جانبي الوادي بكثافة وفي مناظر أشبه ما يكون بالخيال من أشجار النخيل، وهي شامخات على ارتفاعات قد تصل إلى أكثر من 30 متراً تقريباً، وسط أشجار معمّرة تشبثت بالحياة فراحت تمدّ جذورها من منتصف حافتي الوادي تقريباً لتصل إلى مجرى المياه في الأسفل لتوجِد منظراً في قمة الجمال قلما يتكرر وجوده إلا في وادي لجب.

ومحافظة الريث عبارة عن جبال تكسوها الخضرة والجمال ويعانق الضباب بعضها مثل جبال القهر، وتحتوي على العديد من المناظر الخلابة؛ حيث أصبحت مَعلمًا سياحيًّا خاصة وادي لجب الذي يتميز بالخضرة وجريان المياه فيه على طول السنة وجبال القهر ووادي وعال والسادة وجبل رداع وغيرها من المناطق الجميلة في محافظة الريث. ومن أبرز المواقع في الريث، رخية وهي المركز النابض للمحافظة، وفيها السوق الشعبي يوم الخميس من كل أسبوع، وقرية الرأس،ومركز مقزع، وجبل القهر "الرهوة"، ومركز عمود أتران السادة وطفشة، وملاطس وغيره.