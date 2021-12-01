مبادرة "مهارات المستقبل".. 200 ألف متدرب و30 ألف موظف بنهاية 2025

عبر برامج متنوعة عدة تشمل معسكرات تدريبية بالتعاون مع شركاء عالميين

دشَّنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم المرحلة الثانية من مبادرة مهارات المستقبل، باستهداف 200 ألف متدرب ومتدربة، و30 ألف موظف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنهاية 2025، وذلك عبر برامج متنوعة عدة، تشمل معسكرات تدريبية بالتعاون مع شركاء عالميين ومحليين، ودورات تدريبية، والتدريب على رأس العمل في شركات عالمية ومحلية؛ وذلك بهدف بناء جيل واعٍ ومبدع، يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي، وتلبية متطلبات سوق العمل تماشيًا مع مستهدفات مبادرات برنامجَيْ التحول الوطني وتنمية القدرات البشرية، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

وشهد حفل التدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ماجد المزيد، ونائب وزير الموارد البشرية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وعدد من القيادات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وحققت المبادرة في نسختها الأولى منجزاتها، وتجاوزت المستهدفات بوصولها إلى 55 ألف متدرب، ودعم توظيف 25 ألف شاب وشابة من خلال أكثر من 3500 شريك توظيف؛ إذ سعت الوزارة ممثلة في المبادرة التي أطلقتها في مطلع عام 2020 إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من خلال بناء نموذج مستدام لسد الفجوة الرقمية بين العرض والطلب المهاري في سوق العمل، بالشراكة مع الجهات الحكومية، والشركات القيادية المتميزة في القطاع الخاص محليًّا وعالميًّا، إلى جانب رواد الأعمال والقطاع غير الربحي. كما عملت المبادرة على توفير برامج تدريبية في مسارات عدة، منها البيانات والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير البرمجيات، والبنية التحتية، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني.

وتشتمل المرحلة الثانية من مبادرة مهارات المستقبل على معسكرات تدريبية مكثفة في مجال تطوير التطبيقات والبرمجيات والتقنيات الناشئة للباحثين عن عمل؛ إذ تهدف هذه المعسكرات إلى تأهيل المستفيدين للفرص الأكثر طلبًا في سوق العمل، فيما ستعمل الدورات التدريبية المتخصصة على تدريب أبناء وبنات الوطن في مجال التقنيات الواعدة، سواء الباحثون عن عمل أو الموظفون، كذلك ستقدم المبادرة منح ابتعاث داخلي وخارجي للراغبين من المتميزين، وسيخوض المشاركون فيه تجربة تقنية فريدة، تتضمن تقديم محتويات تدريبية لإثراء المجتمع الرقمي، وتوطين محتوى تدريبي ذي جودة عالية، وفرصًا تطويرية، تخدم جميع أفراد المجتمع.