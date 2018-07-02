أمير الرياض يكرم الشركات والمؤسسات الداعمة لاحتفالات عيد الفطر

أكد أهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تعزيز المنظومة الاجتماعية

كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، الشركات والمؤسسات الداعمة لاحتفالات عيد الفطر بمدينة الرياض.

وأكد الأمير فيصل بن بندر في كلمة له بهذه المناسبة, أهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تعزيز المنظومة الاجتماعية، مبيناً أن الرياض تشهد حراكا بارزا في مجال الاحتفالات والمناسبات العامة في ظل التوجيه والدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

حضر التكريم أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومسؤولي الأمانة.