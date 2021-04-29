فيديو من أمريكا.. وفاة شاب على طريقة "فلويد" وهكذا ردّت عائلته على الشرطة

شرطة ألاميدا قالت في البداية إن "غونزاليس" توفي بسبب "حالة صحية طارئة"

نشرت الشرطة في مدينة ألاميدا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجيل فيديو يظهر فيه شرطيون يثبتون رجلاً على الأرض لأكثر من خمس دقائق، في عملية توقيف انتهت بوفاة الموقوف.

ويذكّر هذا الحادث الذي أدى إلى وفاة ماريو غونزاليس (26 عاماً) في 19 أبريل الجاري في ألاميدا قرب سان فرانسيسكو، بموت جورج فلويد العام الماضي في مينيابوليس اختناقاً، بعدما ركع الشرطي ديريك شوفين على رقبته لأكثر من تسع دقائق، بينما كان مكبل اليدين، ويستغيث للسماح له بالتنفس.

وقالت شرطة ألاميدا في البداية إن غونزاليس توفي بسبب "حالة صحية طارئة"، ووعدت بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات الحادث.

لكن عائلة الشاب، وهو من سكان أوكلاند، رفضت هذا التفسير بشكل قاطع بعد مشاهدة الفيديو الذي يُظهر عملية التوقيف.

ووفق "فرانس برس" نقلت محطة "كي تي في يو" التلفزيونية المحلية عن جيراردو غونزاليس، شقيق الضحية قوله: "ما رأيته مختلف عما قيل لي"، مضيفاً: "حالة الطوارئ الصحية حدثت بضغطهم على ظهره وهو ملقى على الأرض".

ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مشاة لأحد الشرطيين، عناصر يحاولون تقييد يدي ماريو غونزاليس في حديقة عامة، بعد رفض الشاب البدين والذي يبدو عليه الاضطراب، تسليمهم أوراقه الثبوتية.

وبهدف إخضاعه، طرحه عناصر الشرطة أرضاً، وأخذ أحدهم يضغط بركبته على كتف غونزاليس ويضغط آخر بمرفقه على ظهره، فيما يردد الشاب متأوهاً: "لم أفعل شيئا"، قبل أن يفقد وعيه. وحاول بعدها الشرطيون القيام بإنعاشه، لكن دون جدوى.