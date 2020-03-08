وزير الصحة: لم نسجِّل حالات كورونا بالمدارس.. إجراء تعليق الدراسة لتعزيز السلامة

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوضع مطمئن -ولله الحمد-، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.

وقال:‏ تزايُد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا؛ لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا.

وأضاف: ‏ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:36 PM

وزير الصحة: لم نسجِّل حالات كورونا بالمدارس.. إجراء تعليق الدراسة لتعزيز السلامة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوضع مطمئن -ولله الحمد-، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.

وقال:‏ تزايُد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا؛ لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا.

وأضاف: ‏ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا.

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