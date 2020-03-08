وزير الصحة: لم نسجِّل حالات كورونا بالمدارس.. إجراء تعليق الدراسة لتعزيز السلامة

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوضع مطمئن -ولله الحمد-، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.
وقال: تزايُد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا؛ لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا.
وأضاف: ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا.وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوضع مطمئن -ولله الحمد-، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.
وقال: تزايُد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا؛ لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا.
وأضاف: ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا.