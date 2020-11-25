تنبيه متقدم: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة

تشمل عددًا من المناطق.. وتستمر إلى الـ9 مساء

نبَّه الدفاع المدني السعودي، نقلاً عن الأرصاد، لاستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه المتقدم (الطائف والعاصمة المقدسة وميسان والكامل والقنفذة والليث وأضم والجموم). وتبدأ الأمطار من غد الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء.

20

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 10:03 PM

تشمل عددًا من المناطق.. وتستمر إلى الـ9 مساء

تنبيه متقدم: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

0 10,688

نبَّه الدفاع المدني السعودي، نقلاً عن الأرصاد، لاستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه المتقدم (الطائف والعاصمة المقدسة وميسان والكامل والقنفذة والليث وأضم والجموم). وتبدأ الأمطار من غد الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020