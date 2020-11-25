تنبيه متقدم: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة

نبَّه الدفاع المدني السعودي، نقلاً عن الأرصاد، لاستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
ويشمل التنبيه المتقدم (الطائف والعاصمة المقدسة وميسان والكامل والقنفذة والليث وأضم والجموم). وتبدأ الأمطار من غد الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء.
تشمل عددًا من المناطق.. وتستمر إلى الـ9 مساء
نبَّه الدفاع المدني السعودي، نقلاً عن الأرصاد، لاستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
ويشمل التنبيه المتقدم (الطائف والعاصمة المقدسة وميسان والكامل والقنفذة والليث وأضم والجموم). وتبدأ الأمطار من غد الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء.