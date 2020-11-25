





20

تشمل عددًا من المناطق.. وتستمر إلى الـ9 مساء

تنبيه متقدم: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة

نبَّه الدفاع المدني السعودي، نقلاً عن الأرصاد، لاستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه المتقدم (الطائف والعاصمة المقدسة وميسان والكامل والقنفذة والليث وأضم والجموم). وتبدأ الأمطار من غد الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء.