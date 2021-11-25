ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت الإصابات أكثر من 100 ألف إصابة جديدة

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1504‎ حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الإحصاءات والبيانات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الخميس، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة -أكثر دول العالم تضررًا جراء تفشي الوباء- إلى أكثر من 48 مليون إصابة؛ فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 775 ألف حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا، تليها الهند من حيث عدد الإصابات ثم البرازيل في المرتبة الثالثة.