نجاة ٤ معلمات اصطدمت مركبتهن بجمل في مهد الذهب

مدير التعليم يوجّه بالاطمئنان عليهن ومتابعة حالتهن

نجت أربع معلمات وسائقهن بمحافظة مهد الذهب، من حادث اصطدام مركبتهن بجمل سائب، فجر اليوم، في أثناء ذهابهن لمدرستهن على طريق "المهد – قريضة – المدينة المنوّرة".

وقال المتحدث الرسمي باسم "تعليم المهد"، عائض الوسمي: المعلمات كنّ في طريقهن لمدرستهن في قرية المزرع التابعة لمحافظة المهد، عندما وقع الحادث الذي أسفر عن إصابتهن بإصابات طفيفة.

وأضاف: مدير التعليم عبدالله بن سليمان السحيمي؛ وجّه المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" أميرة حمود الوسمي؛ بالاطمئنان على صحة المعلمات، والوقوف على حالتهن الصحية.