بالأسماء.. الملك يمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ"29" مواطناً ومقيماً

تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ (29) مواطناً ومقيماً لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة.

وفيما يلي أسماء المتبرعين وهم :العميد الركن البحري سلطان الشمري , عبدالجبار عبدالكريم , سعيد باعباد , الهادي حسن القرضي , عبدالعزيز الهزاع , الرقيب عدنان الحمود , أحمد طويلي , الرقيب الأول محمد العنزي , سطام الملحم , الرائد سطام الدويش , محمد عيسى , بندر العبدالجبار , الرقيب شباب المالكي , زياد الحربي , المقدم محمد القحطاني , المقدم محمد الأحمري , هاني بخاري , فيصل مرق , وسام بوشه , سلطان عبدالرحيم , حسام عبدالفتاح , ريان السليماني , إبراهيم التميمي , ثابت الخيبري , جهاد العوض , أحمد الهايم , عاشق محمد , المقدم البحري محمد الحصان , أحمد الزهراني.