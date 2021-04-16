فرنسا تسجل 38,045 إصابة و301 وفاة من جراء "كوفيد-19"

الإصابات تتجاوز 5 ملايين.. وأكثر من 100 ألف فارقوا الحياة

سجلت فرنسا 38,045 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19، و 301 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,187,879، فيما بلغ مجموع الوفَيات 100,102.