فرنسا تسجل 38,045 إصابة و301 وفاة من جراء "كوفيد-19"

الإصابات تتجاوز 5 ملايين.. وأكثر من 100 ألف فارقوا الحياة

سجلت فرنسا 38,045 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19، و 301 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,187,879، فيما بلغ مجموع الوفَيات 100,102.

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16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442 12:22 AM

الإصابات تتجاوز 5 ملايين.. وأكثر من 100 ألف فارقوا الحياة

فرنسا تسجل 38,045 إصابة و301 وفاة من جراء "كوفيد-19"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

باريس

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سجلت فرنسا 38,045 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19، و 301 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,187,879، فيما بلغ مجموع الوفَيات 100,102.

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