متحدث "الصحة": لا دليل علمياً على أن فيتامين "سي" يقي من "كورونا"

أكد أن تناول الإنسان للغذاء المتوازن أمر مهم ومفيد طوال العام

نَفَى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الشائعات التي تتردد عن أن زيادة تناول الفيتامينات وخاصة فيتامين "سي" يقي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال "العبدالعالي": الفيتامينات بشكل عام مهمة لصحة الجسم سواء بشكل طبيعي من خلال الغذاء الصحي أو بالمكملات عند الحاجة إليها من خلال وصفة طبية.

وأضاف: ما يثار عن أن فيتامين "سي" يقي من كورونا ليس دقيقاً، وليس عليه دليل علمي، وقد يكون مثل هذه الكلام بدافع التأثر النفسي أكثر من أي شيء آخر.

وأردف: يجب أن يحافظ الانسان على تناول الغذاء الصحي المتكامل بشكل دائم بما فيه الفيتامينات طوال العام، وليس إذا أصيب بوعكة صحية أو أصيب بنوبة برد أو وجود جائحة فحسب؛ لأن الغذاء المتوازن مهم ومفيد بشكل عام.