أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان بمكة المكرّمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرّمة.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 08:32 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان بمكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرّمة.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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