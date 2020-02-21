رسميًّا.. المعيوف هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة

جددت إدراة نادي الهلال، عقد عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي.

وتم تجديد العقد بين اللاعب وناديه لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وجرت مراسم التجديد بحضور فهد بن نافل رئيس النادي واللاعب.

يُذكر أن المعيوف بدأ مشواره في الهلال قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي، الذي قضى فيه قرابة الخمس السنوات قبل أن يعود مجددًا لصفوف فريق الهلال.