





0

شارك في تحكيم مسابقات في عدد من المحافل الدولية

اختيار "إبراهيم المطيري" كأول حكم سعودي دولي للرماية

اختار الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) الحكم الوطني الدولي إبراهيم نايف المطيري، كأول حكم رماية سعودي؛ وذلك للمشاركة في تحكيم وإدارة منافسات رماية الأطباق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

ويأتي اختيار "المطيري" ضمن نخبة من حكام اللعبة على مستوى العالم؛ حيث شارك في إدارة وتحكيم مسابقات الرماية بدورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018 وبطولة العالم بكوريا الجنوبية 2018، والعديد من المحافل الدولية الأخرى.