مطلع شهر مايو.. "السعودية" تعيد تشغيل رحلات مباشرة إلى تايلاند

إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول

تعتزم "الخطوط السعودية" إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مملكة تايلاند مطلع شهر مايو المقبل.

وكانت "الخطوط السعودية" قد أوقفت تشغيل رحلاتها المباشرة إلى تايلاند منذ ما يقارب ثلاثة عقود بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبانكوك، كما مُنع المواطنون السعوديون من السفر إلى تايلاند، واستُثني من ذلك السفر لأغراض تجارية.

ومؤخرًا، أعفت تايلاند المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول، إلى جانب تقديم الكثير من التسهيلات، سواء في مجال السياحة أو المجالات الاستثمارية الأخرى.