شاهد.. أعمال النظافة والتعقيم تتواصل في مدارس الرياض استعداداً للعام الدراسي

"الوهيبي" كان قد أكد استكمال كل الاستعدادات والتجهيزات الفنية والتقنية

قالت إدارة تعليم الرياض، اليوم، إنها تواصل أعمال النظافة والتعقيم في المباني المدرسية استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وكان قد أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على استكمال كل الاستعدادات والتجهيزات الفنية والتقنية وأعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وناقش الوهيبي خلال ترؤسه للجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـ، أعمال الصيانة والنظافة في المدارس ومدى اكتمالها والميزانية التشغيلية للمدارس ومتابعة صرفها لقادة المدارس، كما تابع سير تسليم المقررات الدراسية للمدارس المتوسطة والثانوية بعد تسليمها للمدارس الابتدائية.

وقدم الوهيبي شكره لإدارة المستودعات على جهودها في إيصال الكتب المدرسية للمدارس، كما قدم شكره لمكاتب التعليم؛ لتسهيل العمل لذلك وفق الخطة الزمنية المحددة.

إدارة تعليم الرياض

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13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 02:54 PM

"الوهيبي" كان قد أكد استكمال كل الاستعدادات والتجهيزات الفنية والتقنية

شاهد.. أعمال النظافة والتعقيم تتواصل في مدارس الرياض استعداداً للعام الدراسي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت إدارة تعليم الرياض، اليوم، إنها تواصل أعمال النظافة والتعقيم في المباني المدرسية استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وكان قد أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على استكمال كل الاستعدادات والتجهيزات الفنية والتقنية وأعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وناقش الوهيبي خلال ترؤسه للجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـ، أعمال الصيانة والنظافة في المدارس ومدى اكتمالها والميزانية التشغيلية للمدارس ومتابعة صرفها لقادة المدارس، كما تابع سير تسليم المقررات الدراسية للمدارس المتوسطة والثانوية بعد تسليمها للمدارس الابتدائية.

وقدم الوهيبي شكره لإدارة المستودعات على جهودها في إيصال الكتب المدرسية للمدارس، كما قدم شكره لمكاتب التعليم؛ لتسهيل العمل لذلك وفق الخطة الزمنية المحددة.

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