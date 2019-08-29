"الأرصاد" أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ فيما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.