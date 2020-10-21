"صحي حائل" يكلف "الشمري" لمستشفى الملك خالد و"الزبني" لحائل العام

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بحائل الدكتور عبدالعزيز الحميضي، قرارًا يقضي بتكليف أخصائي العلاج النفسي فهد سعد الشمري، مديرًا لمستشفى الملك خالد بحائل.

كما أصدر "الحميضي" قرارًا آخر يقضي بتكليف استشاري مدير مستشفى الدكتور طلال ماجد الزبني، مديرًا لمستشفى حائل العام.

تجدر الإشارة إلى أن "الشمري" و"الزبني" من الكفاءات الإدارية الناجحة.