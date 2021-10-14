"الداخلية" تعلن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء بالجوازات برتبة "جندي"

ابتداءً من السبت عبر منصة (أبشر – توظيف)

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة ( جندي).

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم السبت القادم الموافق 10 / 3/ 1443هـ، عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي https://jobs.sa والتقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443هـ.

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14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443 10:12 PM

ابتداءً من السبت عبر منصة (أبشر – توظيف)

"الداخلية" تعلن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء بالجوازات برتبة "جندي"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة ( جندي).

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم السبت القادم الموافق 10 / 3/ 1443هـ، عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي https://jobs.sa والتقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443هـ.

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