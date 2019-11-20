مركز تدريب السجون بجدة يقيم ركناً توعوياً تثقيفياً عن الإسعافات الأولية

بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي

أقام مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، ركناً تثقيفياً توعوياً عن الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى محاضرة وتطبيقات عملية لذلك.

حضر إطلاق المبادرة قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر بن علي آل سلطان، ومدير الاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد أبوزيد، بالإضافة إلى عدد من المدربين بهيئة الهلال الأحمر.

وذكر مدير العلاقات والإعلام بالمركز الملازم أول ناصر بن نواف العتيبي، أن تلك الأنشطة والمبادرات تأتي لزيادة ورفع مستوى الوعي لدى العاملين لما للإسعافات الأولية من دورٍ مهم في حياتنا، ولما لها من أهمية بالغة كونها تعتمد بالدرجة الأولى على المهارات البشرية، وبالدرجة الثانية على الأجهزة والأدوات الطبية.

وأشار إلى أن المبادرة انطلقت أولاً بتقديم محاضرة عن ماهية الإسعافات الأولية وأهميتها وأهدافها.

وجرى تقديم عروض مرئية عن كيفية التعامل مع الحالات التي تستدعي تدخل مسعفين، وانتهى العرض التقديمي بتمارين وتطبيقات عملية على طرق التعامل السليم مع الموقف الإسعافي الشخصي للمصاب.



واختتم اللقاء بمعرض توعوي تثقيفي، عُرضت فيه أدوات وتجهيزات الإسعافات الأولية.

