"جونز هوبكنز أرامكو" يحصد جائزتين بملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية

بينها فوز "الشيخ" بجائزة سيدة الإنجاز لالتزامها وتميزها لأكثر من 15 عامًا

حاز مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، على جائزة التميز المؤسسي في ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية الذي عُقد افتراضيًّا.

ونالت الدكتورة سلوى الشيخ، رئيسة قسم علم الأمراض وخدمات المختبرات ومدير أول في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، جائزة سيدة الإنجاز؛ لالتزامها وتميزها في مهنتها على مدى أكثر من 15 عامًا.

وتعليقًا على فوزها بالجائزة، قالت الدكتورة سلوى الشيخ: "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان على منحي جائزة سيدة الإنجاز المرموقة. ويسرني أن تلقى مسيرتي المهنية هذا التقدير من المجتمع. وأقول لجيل الشباب، تذكروا أن الشعور بالامتنان رغم العقبات التي نواجهها في الحياة يعلمنا الإصرار والإصرار هو مفتاح النجاح".

وتُمنح جائزة التميز المؤسسي من ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية للمؤسسات التي تفوقت في إطلاق مبادرات لتشجيع النساء وتطوير مهاراتهن وتوظيفهن والاحتفاظ بهن من خلال ممارسات التوظيف والتطوير الشاملة.

وحظي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالتكريم؛ لالتزامه بالتنوع والشمولية؛ إذ تشغل النساء نسبة 56% من القوى العاملة في المركز؛ بينما تبلغ نسبة المناصب القيادية التي تشغلها النساء 36%.

وفي مايو 2020، شهد عدد الطبيبات العاملات في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، زيادةً بنسبة 9% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية هيثم البلوي: "أفخر لكوني جزءًا من مركز يتبنى التنوع والشمول في القيادة وفي جميع المجالات الأخرى. التنوع والشمولية بالنسبة لنا هو التمكين والقدوة، والدكتورة سلوى هي دليل على ذلك، نحن نمكن قادتنا من التفوق في رعاية مرضنا وتعزيز ثقافة التميز".

جدير بالذكر أنه تم تصنيف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ضمن أفضل ثلاثة مرشحين للتميز المؤسسي في ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية الذي عُقد العام الماضي في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وبلغت نسبة النساء 53% ضمن برنامج تدريب الإقامة الطبي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

وتوفر برامج التدريب في المركز فرصة فريدةً للتعلم ضمن بيئة متنوعة وشاملة تعزز التميز المهني والأكاديمي. فيما حصل المركز على اعتماد كمركز للتميز، كما أجازته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز معتمد للتدريب لتسعة اختصاصات.