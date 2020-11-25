جازان.. "أربعاء" عنوانه الهطولات والحالة تستمر لـ 9 مساءً

الأرصاد: تصحب بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة جازان

0

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 11:47 AM

الأرصاد: تصحب بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

جازان.. "أربعاء" عنوانه الهطولات والحالة تستمر لـ 9 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

0 1,260

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة جازان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020