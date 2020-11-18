عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نفذوا جولات استفزازية بحراسة الاحتلال

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 41 مستوطناً تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية.

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18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 04:04 PM

نفذوا جولات استفزازية بحراسة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 41 مستوطناً تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية.

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