العراق يضع خططًا جديدة لملاحقة عصابات "داعش" الإرهابية

مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية بشمال شرق بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن وضع خطط جديدة لملاحقة عصابات "داعش" الإرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم أن تكتيكاً جديداً بدأ تنفيذه يتمثل بتكثيف الجهد الاستخباري في ملاحقة الدواعش ومواجهة هجماتهم النوعية ضد القوات الأمنية.

وأكد أن الأعمال التعرضية التي تقوم بها عصابات "داعش" لن تحقق هدفها بالعودة مجدداً، مبيناً أن القوات الأمنية تنفذ عملياتها وفق المعلومات الاستخبارية للوصول للخلايا الإرهابية النائمة في عقر دارها، مشيرًا إلى أن عصابات "داعش" تحاول استغلال الإعلام للتهويل من عملياتها التعرضية وإثارة قضية عودتها إلى مواقعها القديمة مجددًا, محذرًا من أنه سيتم التعامل مع المروجين لهذا الاتجاه وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب .

من ناحية أخرى، قتل سبعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية عراقية في ناحية "قره تبة" بشمال شرق بغداد اليوم.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن الضربة الجوية التي نفذت على إثر تمكن قوة مشتركة من محاصرة عناصر إرهابية داخل وكر والاشتباك معهم في منطقة الخلاوية المحاذية لبحيرة حمرين بناحية قره تبة بمحافظة ديالى.

وأوضح أن طيران الجيش سدد ضربة للإرهابيين وتمكن من قتل سبعة منهم أثناء محاولتهم الهرب باتجاه بحيرة حمرين، فضلاً عن تدمير وكر يحتوي على مواد غذائية ودراجة نارية وخزانات وقود صغيرة ومواد أخرى، كما تم تدمير زورق تابع للإرهابيين في البحيرة المذكورة.