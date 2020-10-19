موريتانيا تسجل 13 إصابة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 7621 حالة والوفيات 163 شخصًا

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 13 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيانها اليوم الاثنين، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 7621 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 وفاة.