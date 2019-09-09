شاهد.. طائرات "البيئة" بجازان تهبط في "العراء" بحماية سد ترابي

متحدث الوزارة: ننهي إجراءات طرح منافسة لتأهيل وصيانة المهبط

تهبط طائرات الرش التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، في أرض فضاء على الطريق الرابط بين محافظتيْ صبيا والعيدابي، تحيط بها سدود ترابية دون وجود أي تجهيز أو استعداد يتناسبان مع وجود الطائرات وتأمينها في ذلك الموقع سوى غرفة حراسات.

وقالت مصادر لـ"سبق": مهبط طائرات الرش المعنيّ، لا يحظى بتهيئة أرضيته أو حماية كافية في الموقع، أو حتى إحاطته بالسياج الحديدي أو الأسوار، أو استكمال كافة متطلبات تأمين وتجويد موقع مهبط الطائرات.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخير لـ"سبق"، بأنه فيما يتعلق بالمهبط المشار إليه؛ فإن الوزارة تعمل حاليًا على إنهاء إجراءات طرح منافسة لتأهيل وصيانة المهبط ومرافقه الداخلية.

وأضاف: نظرًا لأن المشروع المشار إليه يرتبط بالملاحة الجوية؛ فإن الوزارة تنتظر انتهاء الدراسات الملاحية من الجهة المختصة، لأهميتها في تأهيل المشروع.