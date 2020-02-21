متحدث "الشؤون الإسلامية": عمل المراقبات الميداني يتمثل في مراقبة المصليات ودور التحفيظ والبرامج النسائية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية محمد الغامدي، أن عمل المراقبات بالوزارة سيكون عملًا إداريًّا وميدانيًّا.

وقال في رد على استفسار "سبق": "عمل المراقبات سيكون إداريًّا وميدانيًّا، العمل الإداري فيما يتعلق بأمور الرقابة بالأقسام النسائية، والعمل الميداني سيكون من خلال متابعة دور التحفيظ النسائية والبرامج الدعوية النسائية؛ كالمحاضرات، والملتقيات النسائية، وكذلك متابعة المصليات النسائية".