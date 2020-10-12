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أكد أن دخول بعض الدول العربية في علاقات معلنة أو خفية مع طهران مثير للريبة

بالفيديو.. وزير الأوقاف اليمني: الحقد الإيراني على السعودية ليس وليد اللحظة

أكد وزير الأوقاف اليمني الدكتور أحمد عطية في آخر لقاءاته التلفزيونية بقناة الشرعية اليمنية أن المملكة العربية السعودية قائدة وزعيمة للخط العربي، في مواجهة خط إيران المنحرف، مؤكدًا على ضرورة تواجد جميع الشعوب الإسلامية خلف المملكة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الأمة.



ووصف الدكتور "عطية" المملكة السعودية بالزعيمة قائلاً: "ولهذا عندما نقول إن المملكة قائدة وزعيمة وقائدة للخط الإسلامي في مواجهة التمدد الشيعي والتمدد الإيراني في المنطقة العربية فلا نكذب أو نغالط أنفسنا، منوهًا بأن توجه بعض الدول العربية للصف الإيراني ضمن علاقات معلنة أو خفية معتبرًا ذلك أمرًا مثيرًا للريبة.



وفي السياق ذاته أشار وزير الأوقاف اليمني إلى أن الأمر واضح كوضوح أطراف الصراع الذي ينبني على المملكة زعيمة وقائدة في مواجهة النظام الإيراني ومعه بعض الدول العربية المنجرة وراءه فقط مماحكة لهذه المملكة على حسب قيم وحدتها وعروبتها ودينها وتوجهها القومي.



وأضاف: أن الجميع يدرك جيدًا أن إيران أو أرض فارس تحمل من الحقد تجاه العرب منذ زمن فتح القادسية والمدائن، وإطفاء نار المجوس، والقضاء على تاج كسرى وأسواره.



وشدد وزير الأوقاف اليمني على أن الحقد الإيراني الفارسي على المملكة والدول العربية ليس وليد اللحظة، بل يمتد منذ تاريخ بعيد وهو الأمر الذي يتطلب بل يحتم أن تكون السعودية قائدة وبقية الشعوب العربية وحكامها تسير خلفها، وتقف معها.