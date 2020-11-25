تجاوباً مع ما نشرته "سبق".. "الكهرباء" تُنهي معاناة مواطن بالمهد مع كابل يتوسط أرضه

تفاجأ أثناء حفر الأرض التابعة له من أجل تعميرها سكناً له بوجود الكابل

تجاوباً مع ما نشرته "سبق" عن معاناة مواطن من محافظة مهد الذهب تفاجأ أثناء حفر الأرض التابعة له من أجل تعميرها سكناً له، بوجود كابل ضغط منخفض داخل الأرض، قامت الشركة السعودية للكهرباء اليوم بإنهاء معاناة المواطن بعد معاناة ثلاثة شهور.

وأكد المتضرر عبدالمحسن المطيري أن الشركة قامت هذا اليوم بإزالة كابل الكهرباء الذي يتوسط أرضه بعد معاناة طويلة تسببت في إيقاف المقاول الذي تم الاتفاق معه لبناء سكن الأبناء، إلا أن معاناتي انتهت بعدما نشرت "سبق" معاناتي مشكورة.

وكانت "سبق" قد نشرت معاناة المواطن تحت عنوان "قرّر بناء مسكن وتعاقد مع المقاول ثم كانت المفاجأة.. هذا ما حدث مع مواطن بالمهد، حيث تجاوبت الشركة في أقل من 24 ساعة وأنهت معاناة المواطن من الكابل.



