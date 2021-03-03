السويد.. إصابة 8 أشخاص بسلاح أبيض في اعتداء يشتبه بأنه "إرهابي"

المنفذ شاب عشريني أصيب في الساق برصاص الشرطة وتم اعتقاله

أصيب ثمانية أشخاص بسلاح أبيض، اثنان منهم بإصابات بالغة، في اعتداء يشتبه بأنه "إرهابي" في جنوب السويد، كما أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، حسب العربية نت.

وذكرت السلطات أن المنفذ المفترض شاب عشريني أصيب في الساق برصاص الشرطة، واعتقل بعد الظهر في مدينة فيتلاندا الصغيرة جنوب البلاد.

وكانت السلطات استبعدت سابقاً الفرضية الإرهابية، لكنها أعلنت مساء الأربعاء أنها تشتبه في أن "الاعتداء إرهابي".



