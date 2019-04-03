محافظ ضمد يشرف حفل أهالي قرية الطاهرية بالمعلمين المتقاعدين

عطية: التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين

أقام أهالي قرية الطاهرية حفل تكريم المتقاعدين بمدرسة الطاهرية، وذلك على شرف محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، ومساعد مدير تعليم صبيا ربيع عطية، ومدير تعليم مكتب ضمد ناصر بشير معافا، اليوم الأربعاء، بمحافظة ضمد.

واستهلّ الحفل بالنشيد الوطني والقرآن الكريم، وتوالت الفقرات واحدة تلو الأخرى؛ حيث قدم يحيى إبراهيم الأمير كلمة عن الأهالي، قال فيها: إن هذا الاحتفاء يمثل شكراً وتقديراً لكل من خدم في الميدان التربوي والمساهمة في تربية أبنائنا، وهو أقل ما يقدم لمن أسهم في تخريج الأجيال، وتشجيع القيادات، ودفع بعجلة الكفاءات الناجحة والمتميزة إلى سوق العمل لخدمة الوطن المعطاء.

وأشار ربيع عطية خلال حديثه في حفل الاحتفاء بالمتقاعدين في التعليم، إلى أن التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين، والاعتماد على التكريم والتشجيع لتنمية الطاقات والمهارات والقدرات عملية أساسية يجب أن تكون مبدأ كل قائد تربوي، والتاريخ مليء بالقصص المتعلقة بتحفيز العاملين على العطاء. وأشاد بمثل هذه المبادرات.

وأكد أن إدارة تعليم صبيا ماضية في مسيرة التكريم، وذلك لا يخضع إلى زمن أو مناسبة، إنما هو حق علينا لكل مبدع سواء كان طالبًا أو معلمًا أو مشرفًا أو قائد مدرسة، أو أي شخص يعمل داخل الميدان، وأن ما قام به أهالي قرية الطاهرية ثمرة غالية وفريدة من نوعها، سائلًا الله العلي القدير أن يوفق المحتفى بهم لحياة سعيدة بعد التقاعد.

في نهاية الحفل كرم محافظ ضمد البراق المعلمين المتقاعدين، كما قدم أهالي قرية الطاهرية درعاً تذكارياً للمحافظ، وبعد ذلك تناول وجبة الغداء.