خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل 437 حالة وفاة

مجموع الإصابات بالفيروس في البلاد 128339 إصابة

بلغ مجموع الوَفَيَات في فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد 23293 حالة منذ تفشي الوباء على أراضيها، بعد تسجيل 437 حالة وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت المديرية العامة للصحة في فرنسا أن الوباء تسبب في مقتل 14497 شخصاً داخل المستشفيات و8796 حالة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

وأضافت بأن مجموع الإصابات بالفيروس في فرنسا بلغ 128339 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، من بينهم 28055 مصاباً في المستشفيات، و4608 حالات خطرة في في العناية المركزة.