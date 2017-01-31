BBC تتبرأ من فبركة خبر العلاقات السعودية الإماراتية: صفحة مزيفة

قالت: لا علاقة لنا بمثل هذا.. ووعدت بملاحقة المتسبب قانونياً

تبرأت شبكة bbc الإخبارية ، من الخبر المفبرك الذي تم نسبته لموقعها وتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وقالت الشبكة عبر موقع bbc عربي: "انتشر في بعض المواقع الإخبارية خبر مزيف يدعي أن موقع بي بي سي عربي نقل تصريحات نسبت لمسؤول استخباراتي سعودي بشأن الأوضاع داخل الإمارات العربية المتحدة".



وأكدت بي بي سي أن هذا الخبر المفبرك نُشر على صفحة مزيفة تحاكي تصميم صفحات موقع بي بي سي.



وأوضحت بي بي سي لمتابعي موقعها أن لا علاقة لها بمثل هذه الأخبار المزيفة التي يجري تداولها على شبكة الإنترنت.



وأكدت المؤسسة احتفاظها بحقها في اتخاذ التدابير القانونية ضد أي جهة أو شخص يثبت ضلوعه في مثل هذا السلوك المخالف للقانون وقواعد العمل الصحفي.



وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، قد وصف محاولات البعض استهداف العلاقات الإماراتية السعودية بالسمجة، مؤكداً أن التحالف بين الدولتين سيبقى صلباً.



وأكد الدكتور "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن من يقف خلف هذه الادعاءات هي جماعة الإخوان وإيران.



وقال، اليوم الثلاثاء: "التلفيق الإعلامي الذي يستهدف العلاقات الإماراتية السعودية سمج، ومحسوب على جماعة الإخوان وإيران، نزداد تصميماً على أن يبقى التحالف سداً عربياً صلباً".



وأضاف: من الضروري أن تتحرى القنوات الإعلامية المستقلة مصدر الأخبار الكاذبة، وستكتشف دور الإخوان وإيران في محاولة استهداف المشاريع العربية الناجحة.