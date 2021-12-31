"ذراع الرجل بين فكيه.. أطلق النار".. شاهد النهاية المأساوية لنمر

"ذراع الرجل بين فكيه.. أطلق النار"، وفي اللحظة التالية أطلق شرطي النار وقتل نمرًا ماليزيًا، مساء الأربعاء، بعدما امتنع عن إفلات ذراع رجل حاول مداعبته في منطقة محظورة بحديقة حيوانات في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق وسائل إعلام محلية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أصيب الرجل (20 عامًا)، وهو موظف في شركة نظافة تقدّم خدماتها في حديقة الحيوان، بجروح خطرة استدعت نقله إلى المستشفى.

وقالت شرطة مقاطعة كوليير في مدينة نيبلز، إن الرجل دخل مساء الأربعاء حديقة الحيوان "في منطقة محظورة قرب نمر في الأسر كان في محيط المكان" بعد إغلاق الموقع أمام الجمهور.

ثم أدخل الرجل ذراعه من خلال فتحة في السياج وكان "يداعب الحيوان أو يطعمه" عندما تعرض للهجوم، بحسب تقارير الشرطة الأولية.

وحسب الصحافة المحلية، شاهد شرطي النمر المدعو "إيكو"، 8 سنوات، وذراع الرجل بين أنيابه، فركل السياج في محاولة لإبعاد الحيوان، لكن دون جدوى، فأطلق الشرطي النار على النمر ما أودي بحياته في الحال.

وأعلنت حديقة الحيوانات، الخميس، على موقعها إنشاء وحدة معنية بمساعدة الموظفين نفسيًا في مواجهة حالة "الحداد".

وغصت صفحة حديقة الحيوان على فيسبوك برسائل دعم للموظفين وتعليقات حزينة أعرب أصحابها عن الأسف للحادث "العبثي"، الذي أودى بحياة "نمر رائع" من فصيلة مهددة بالانقراض.