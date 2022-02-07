كورونا في قطر اليوم.. 923 إصابة جديدة وشفاء 1908 مصابين

سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 923 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان بشفاء 1908 مصابين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 333780 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 346.546 إصابة.