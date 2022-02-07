كورونا في قطر اليوم.. 923 إصابة جديدة وشفاء 1908 مصابين

سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 923 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان بشفاء 1908 مصابين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 333780 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 346.546 إصابة.
سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 923 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان بشفاء 1908 مصابين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 333780 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 346.546 إصابة.