كورونا في قطر اليوم.. 923 إصابة جديدة وشفاء 1908 مصابين

سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 923 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان بشفاء 1908 مصابين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 333780 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 346.546 إصابة.

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07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 04:20 PM

كورونا في قطر اليوم.. 923 إصابة جديدة وشفاء 1908 مصابين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 923 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان بشفاء 1908 مصابين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 333780 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 346.546 إصابة.

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