أمطار بـ "الباحة" و"جازان" تستمر للثامنة مساءً

الدفاع المدني دعا للحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وبيش، وصامطة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.