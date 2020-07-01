"المورقي" يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة 15 بأمانة العاصمة المقدسة

رفع وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن الـمورقي، بالغ شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته إلى الـمرتبة الخامسة عشرة.

وأبدى "الـمورقي" فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكدًا أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ومواطنيه.

وأعرب عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على دعمه اللا محدود لأعمال القطاع البلدي في المنطقة ونائبه أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان؛ لاهتمامه بسير العمل البلدي في المنطقة، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ لحرصه الدائم في تطوير أعمال الشؤون البلدية والقروية من كافة جوانبه وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على متابعته وتحفيزه المتواصل؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه، وأن يوفق ولاة الأمر وحكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ هذا الوطن وقادته وأمنه واستقراره.