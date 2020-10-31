شاهد الاستعدادات الاحترازية في الفنادق لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه بدءًا من الغد الأحد تبدأ المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجيًا، ووصول أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة.

وبثّت وزارة الحج والعمرة فيديو يظهر الاستعدادات الاحترازية في الفنادق المؤهلة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وشددت الوزارة في وقتٍ سابق؛ على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

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وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد ضيوف الرحمن المسجد الحرام

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31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 10:51 PM

شاهد الاستعدادات الاحترازية في الفنادق لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه بدءًا من الغد الأحد تبدأ المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجيًا، ووصول أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة.

وبثّت وزارة الحج والعمرة فيديو يظهر الاستعدادات الاحترازية في الفنادق المؤهلة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وشددت الوزارة في وقتٍ سابق؛ على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد ضيوف الرحمن المسجد الحرام

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