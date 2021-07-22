ثامن أيام تروية.. الحصيني يتوقع: هطولات غزيرة بهذه المناطق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الماطرة #تروية مستمرة في يومها الـ"8".
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الخميس 12/ 12/ 1442هـ لصباح الجمعة -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ومكة، والمدينة، ونجران، والإمارات، وعمان، واليمن)، ورياح على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة.
رياح مغبرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وعسير والباحة
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الماطرة #تروية مستمرة في يومها الـ"8".
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الخميس 12/ 12/ 1442هـ لصباح الجمعة -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ومكة، والمدينة، ونجران، والإمارات، وعمان، واليمن)، ورياح على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة.