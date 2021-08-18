ألمانيا تحذر إيران: تسريع تخصيب اليورانيوم ينتهك الاتفاق النووي

طالبتها بالعودة إلى مفاوضات فيينا بموقف بنّاء

حذرت ألمانيا، اليوم الأربعاء، من أن تسريع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة ينتهك القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي: "ليس لدى إيران مبرر مدني مقبول لتلك الخطوات، وبدلاً من ذلك تكتسب معرفة ومهارات عسكرية" وفقاً لـ"رويترز".

وطالب المتحدث إيران بالعودة إلى طاولة مفاوضات فيينا بموقف بنّاء.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن إيران سرّعت عملية تخصيب اليورانيوم.