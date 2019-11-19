"صحة الرياض" تستنفر مستشفياتها لاستقبال حالات الجهاز التنفسي.. وتستقبل 2372 حالة ربو

كشفت صحة الرياض أنها رفعت من جاهزية مستشفياتها لاستقبال حالات الأزمات التنفسية نتيجة للتقلبات الجوية، والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة أن جميع مستشفيات المنطقة كانت على أُهبة الاستعداد في ظل متابعة من الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة للحالة المطرية والتقلبات الجوية.

وأشار إلى أنه بلغ عدد حالات الأزمات التنفسية في أقسام الطوارئ بمستشفيات محافظات منطقة الرياض 2372 حالة، منها 780 حالة من الرجال، و643 حالة من النساء، و949 حالة من الأطفال.

يُذكر أن "الصحة" وجهت مؤخرًا ثلاث نصائح لمرضى الربو لتلافي المخاطر التي قد تصيبهم خلال موسم الأمطار والأجواء الباردة.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر "إنفوجراف"، بيّنت من خلاله أن المطر والهواء البارد يعدان من مهيجات الربو، ويجب الحرص على تجنبهما بقدر الإمكان.

ونصحت وزارة الصحة مرضى الربو بـ3 نصائح، هي:

أولاً: عند الاضطرار للخروج يجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف.

ثانيًا: الحرص على حمل البخاخ الإسعافي «موسع الشعب» بشكل دائم.

ثالثًا: الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب ذلك.

وطالبت "الصحة" مرضى الربو بالتوجُّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقُم الأعراض، وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو تلوُّن أطراف الشفتين واللسان باللون الأزرق.