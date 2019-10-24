"الكمال": الحوثي أضر بـ6 ملايين طفل منهم ٢ .٥ مليون اضطروا إلى ترك التعليم

حذرت من تدريس الميليشيا للطلاب مناهج طائفية

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال، اليوم (الخميس)، عن أن أكثر من ٦ ملايين طفل تضرروا بشكل مباشر نتيجة الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.

وأوضحت ابتهاج الكمال في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ 30 لتوقيع اتفاقية حقوق الطفل أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن ميليشيا الحوثي حولت أكثر من ٢ .٥ مليون طفل من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل وتسببت في وجود أكثر من مليوني طفل يعاني بسبب سوء التغذية.

وحذرت الوزيرة اليمنية من أن ممارسة الحوثيين في تدريس الأطفال مناهج طائفية وتجنيدهم للقتال لصالحهم يتسبب في كارثة حقيقية يجب وقفها سريعًا.

ولفتت إلى أن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في تجنيد الأطفال والزج بهم في معارك عبثية وتعريضهم لخطر الإصابة بالألغام وتسريبهم من المدارس يؤكد مدى بشاعة الميليشيا واستهتارها بالاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية.

وطالبت ابتهال الكمال بضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاته بوقف الانتهاكات والجرائم التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق الطفولة في اليمن.