مكة المكرّمة.. إطلاق عدد من البرامج التعليمية لمعلمات مدارس الطفولة المبكرة

بواقع "136" ساعة تطوير مهني خلال 34 يوماً متواصلة تشمل 22 برنامجاً تدريبياً

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث، اليوم، خطتها التدريبية للمعلمات المستجدات في مدارس الطفولة المبكرة لهذا العام، بواقع" 136" ساعة تطوير مهني خلال 34 يوماً متواصلة، تشمل 22 برنامجاً تدريبياً مهنياً تطويرياً.

وتهدف الخطة إلى التهيئة المهنية للمعلمات المستجدات وتوظيف الفصول الافتراضية بما يتناسب مع المقرر، حسب أفضل الممارسات التربوية والتقنية، إضافة إلى إكساب المتدربين مهارات استخدام منصة مدرستي وتوظيفها في عملية التعلم والتعليم، وإكسابهن المعارف والمهارات التقنية اللازمة لاستخدام أدوات القياس والتقويم في عملية التعليم عن بُعد، وتأهيلهم بما يكفل تنمية الكفايات الأدائية في تدريس منهج الرياضيات للصفوف الأولية من التخطيط إلى التمكين، إضافة إلى تنمية الكفايات الأدائية للمعلمات المستهدفات في تدريس منهج لغتي للصفوف الأولية، وتنمية مهارات الفئة المستهدفة في التعامل مع طلاب الصفوف الأولية بما يضمن تحسين نواتج التعلم.

وركّزت برامج الخطة على الكفايات الأساسية للتعامل مع طلاب الطفولة المبكرة، وكذلك المهارات التقنية اللازمة للتعامل مع منصة مدرستي والتعليم بشكل يخدم ويحسن الممارسات للتدريس عن بعد المتوافقة مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، حيث شملت برنامج تصميم الفصول الافتراضية باستخدام "Microsoft Teams" وبرنامج نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي" وبرنامج مهارات التعامل مع أدوات القياس والتقويم الإلكترونية والكفايات التخصصية لتدريس مقرر الرياضيات ولغتي في الصفوف الأولية.

يُذكر أن الخطة استهدفت "613" معلمة مستجدة في مداس الطفولة المبكرة، سيتم تدريبهن وفق أفضل الممارسات التدريبية العالمية عبر قاعات افتراضية.