الخليج والعربي والأخدود والعين إلى دور الـ32 من كأس الملك

فجَّر فريق العربي من الدرجة الثالثة مفاجأة كبرى بتأهله لدور الـ32 من كأس الملك بإقصائه فريق الباطن من منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم؛ وذلك بعد أن تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب نادي النجمة.

الخليج

سجل هدفَي نادي العربي عبدالرحمن النومان بالدقيقة الـ30، ومحمد مبارك بالدقيقة الـ75، بينما سجل هدف الباطن اللاعب يوسف المزيريب بالدقيقة الـ50 من زمن اللقاء.

وتأهّل نادي الخليج إلى الدور ذاته بتغلبه على مضيفه نادي الدرعية بهدفين دون رد لحساب منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويدين نادي الخليج بهذا التأهل إلى اللاعب عبدالرحمن الظفيري الذي سجل هدفَي اللقاء.

كما ضمن العين التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس الملك بفوزه على نظيره فريق السد بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك سعود في الباحة.

سجل ثنائية العين كل من حسن حجي في الدقيقة الـ44 ونواف الحارثي بالدقيقة الـ64.

كما التحق نادي الأخدود من الدرجة الثالثة بركب المتأهلين بعد أن تغلب على نظيره النهضة (5-4) في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب نادي النهضة في الدمام.