خادم الحرمين الشريفين: نتضرع لله بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم البلاء

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر:

"نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان المبارك، مبتهلين إليه عز وجل أن يتقبل منا صيامه وقيامه، ومتضرعين له بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم".